وزير دفاع أميركا بالوكالة:أي اعتداء على المصالح الأميركية سيقابل بالرد المناسب

شدد وزير الدفاع الأميركي بالوكالة​باتريك شاناهان​على انه "من المهم أن تفهم ​إيران​ أن أي اعتداء على المصالح الأميركية سيقابل بالرد المناسب".

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