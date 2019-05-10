اردوغان: للتعامل بحساسية أكبر تجاه قضية فلسطين وسنمكن 4 ملايين نازح من العودة لسوريا

شدّد الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، على أنّه "يجري تزويد التنظيمات ​الإرهاب​ية شمالي ​سوريا​ ب​السلاح​ والعتاد عبر عشرات الآلاف من الشاحنات وبالمجان، في الوقت الّذي نحاربها فيه".

وخاطب سفراء عدد من الدول قائلًا: "دعونا ​الأمم المتحدة​ والمنظمات الدولية والإقليمية إلى اعتماد 15 آذار يومًا للتضامن ضدّ "​الإسلاموفوبيا​"، وننتظر دعم بلدانكم لتحقيق دعوتنا". ودعا الدول كافّة إلى "التعامل بحساسيّة أكبر تجاه قضية ​فلسطين​ و​القدس​ وإبداء مواقف فاعلة". ورأى أنّ "المسلمين أكبر ضحية للمعاملة المجحفة والأحكام المسبقة والتمييز والتعصّب وخطابات الكراهية على مستوى العالم".

وركّز اردوغان على أنّ "رغم كلّ جهودنا الّتي نبذلها، إلّا أنّنا نرى تواصل المواقف مزدوجة المعايير تجاه محاربة الإرهاب والتيارات المتطرّفة الصاعدة"، مبيّنًا "أنّنا سنوفّر قريبًا إمكانية عودة 4 ملايين لاجئ إلى منازلهم بعد تطهير مناطق سورية أخرى محاذية لحدودنا من الإرهابيين". ولفت إلى أنّ "الاستقرار في قبرص وشرق المتوسط لن يكون ممكنًا إلّا باحترام حقوق ومصالح تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية".

وأكّد أنّ "إسرائيل لا تتوانى عن قصف وسائل الإعلام بما فيها مؤسساتنا (الأناضول)، من أجل عدم تسليط الضوء على جرائمها في غزة".