شدّد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، على أنّه "يجري تزويد التنظيمات الإرهابية شمالي سوريا بالسلاح والعتاد عبر عشرات الآلاف من الشاحنات وبالمجان، في الوقت الّذي نحاربها فيه".
وخاطب سفراء عدد من الدول قائلًا: "دعونا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية إلى اعتماد 15 آذار يومًا للتضامن ضدّ "الإسلاموفوبيا"، وننتظر دعم بلدانكم لتحقيق دعوتنا". ودعا الدول كافّة إلى "التعامل بحساسيّة أكبر تجاه قضية فلسطين والقدس وإبداء مواقف فاعلة". ورأى أنّ "المسلمين أكبر ضحية للمعاملة المجحفة والأحكام المسبقة والتمييز والتعصّب وخطابات الكراهية على مستوى العالم".
وركّز اردوغان على أنّ "رغم كلّ جهودنا الّتي نبذلها، إلّا أنّنا نرى تواصل المواقف مزدوجة المعايير تجاه محاربة الإرهاب والتيارات المتطرّفة الصاعدة"، مبيّنًا "أنّنا سنوفّر قريبًا إمكانية عودة 4 ملايين لاجئ إلى منازلهم بعد تطهير مناطق سورية أخرى محاذية لحدودنا من الإرهابيين". ولفت إلى أنّ "الاستقرار في قبرص وشرق المتوسط لن يكون ممكنًا إلّا باحترام حقوق ومصالح تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية".
وأكّد أنّ "إسرائيل لا تتوانى عن قصف وسائل الإعلام بما فيها مؤسساتنا (الأناضول)، من أجل عدم تسليط الضوء على جرائمها في غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر اردوغان: للتعامل بحساسية أكبر تجاه قضية فلسطين وسنمكن 4 ملايين نازح من العودة لسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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