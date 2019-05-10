دفاع تركيا: لعودة القوات السورية بإدلب إلى الحدود المتفق عليها في تفاهمات أستانا

أفادت قناة "​سكاي نيوز​ عربية" بأن "​وزارة الدفاع التركية​ دعت ​القوات​ السورية في إدلب إلى العودة إلى الحدود المتفق عليها في تفاهمات ​أستانا​"، كما أنها "طلبت منها وقف هجماتها في إدلب".

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