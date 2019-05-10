الدفاع الأميركية تصادق على تمويل بناء الجدار مع المكسيك بـ1.5 مليار دولار

أفادت قناة ​الميادين​ بأن "نائب وزير الدفاع الأميركي ​باتريك شاناهان​ صادق على تمويل بناء الجدار مع ​المكسيك​ بـ1.5 مليار دولار من ميزانية ​البنتاغون​".

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