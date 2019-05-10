خارجية قطر دانت مقتل جنديين فرنسيين بعملية تحرير رهائن في بوركينا فاسو

أعربت ​وزارة الخارجية القطرية​ عن إدانتها واستنكارها الشديدين لـ"مقتل جنديَين فرنسيَين أثناء عملية تحرير رهائن أجانب في شمال ​بوركينا فاسو​".

وجدّدت في بيان، "موقف دولة قطر الثابت من رفض ​العنف​ والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب". وعبّرت عن تعازي قطر لـ"ذوي الضحيتين وحكومة ​فرنسا​ وشعبها".

وكانت قد أعلنت السلطات الفرنسية أنّ "القوات الخاصة الفرنسية تمكّنت من تحرير أربع رهائن هم فرنسيان وأميركية وكورية جنوبية، خلال عملية تدخّل "مركّبة" في شمال بوركينا فاسو، قُتل خلالها جنديان فرنسيان".