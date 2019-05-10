أنصار الله: نأسف لصمت الأمم المتحدة المخزي تجاه المأساة الإنسانية في الدريهمي

أكّد المكتب السياسي ل​أنصار الله​ "أننا نأسف للصمت المخزي الذي تنتهجه ​الأمم المتحدة​ تجاه المأساة الإنسانية في الدُرَيْهمي"، مشيرًا إلى "أننا نطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها في الضغط على تحالف العدوان لفك الحصار ورفع العدوان عن ​الدريهمي​".

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