شدّدت المندوبة البريطانية في مجلس الأمن، كارن بيرس، على "أنّنا نريد أن يكون هناك إحراز تقدّم في ليبيا، مركّزةً على أنّ "تزويد وتوفير الأسلحة لجهات النزاع في ليبيا ينتهك الحظر المقرّر".
وبيّنت في تصريح تلفزيوني، أنّه "ستتمّ المطالبة بتطبيق قرار الحظر بشكل كامل"، موضحةً أنّ "دور الأمم المتحدة هو تيسير التوصّل إلى اتفاق بين كل الجهات بليبيا".
كانت هذه تفاصيل خبر مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن: دور الأمم المتحدة تيسير التوصل لاتفاق بين كل الجهات بليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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