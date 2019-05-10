مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن: دور الأمم المتحدة تيسير التوصل لاتفاق بين كل الجهات بليبيا

شدّدت المندوبة البريطانية في ​مجلس الأمن​، كارن بيرس، على "أنّنا نريد أن يكون هناك إحراز تقدّم في ​ليبيا​، مركّزةً على أنّ "تزويد وتوفير الأسلحة لجهات النزاع في ليبيا ينتهك الحظر المقرّر".

وبيّنت في تصريح تلفزيوني، أنّه "ستتمّ المطالبة بتطبيق قرار الحظر بشكل كامل"، موضحةً أنّ "دور ​الأمم المتحدة​ هو تيسير التوصّل إلى اتفاق بين كل الجهات بليبيا".