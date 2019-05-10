مرة أخرى، وقعت ضهر اليوم الجمعة، حادثة سير خطيرة، بالطريق الرابطة بين أفورار وسوق السبت باقليم الفقيه بن صالح، إذ أدى انقلاب سيارة فلاحية إلى إصابة مجموعة من عمال وعاملات الفلاحة كانوا عائدين من إحدى الضيعات الفلاحية.
وكشفت مصادر “اليوم 24” أن الحادث أدى إلى إصابة حولي 19 شخص، نقلوا على إثرها إلى مستشفى القرب بسوق السبت من أجل إخضاعهم للعلاجات، مع نقل عاملتين لقسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي ببني ملال لخطورة حالتهم.
ورجحت مصادر الموقع أن يكون العياء وقلة التركيز هما سببا الحادث، خصوصا مع ارتفاع نسبة الحرارة بالمنطقة تزامنا مع شهر الصيام.
كانت هذه تفاصيل خبر فواجع “البيكوب” لا تنتهي.. إصابة 19 شخصا في انقلاب حافلة نقل العمال بالفقيه بنصالح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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