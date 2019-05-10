“ليتقبل الله صيامي”.. ما حكم استعمال العطر نهار رمضان؟ – فيديو

فيديو: حسام أديب
في الحلقة الخامسة من السلسلة الدينية “ليتقبل الله صيامي”، يسلط الداعية عز الدين الراجعي، عبر موقع “اليوم 24″، الضوء على “حكم استعمال العطر نهار رمضان”، مبينا متى يكون مباحا ومتى يكون مفطرا.
ويوضح الراجعي، في حلقة اليوم الجمعة، رأي النبي عليه الصلاة والسلام، في استعمال العطر، وعلاقة ذلك بالعبادات عموما، مستشهدا بالآية القرآنية “يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد”.
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