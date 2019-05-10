الاتحاد المصري يدعم الزمالك قبل نهائي “الكاف” أمام نهضة بركان

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم جاهزيته لتأجيل جميع مباريات فريق الزمالك، في الدوري، حتى يتمكن من التفرغ والاستعدادا الجيد لمباراته المرتقبة أمام نهضة بركان، في نهائي كأس الاتحاد الإفريقي للعبة.

التأكيد، جاء على لسان حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، في تصريحات تلفزية، قال فيها بأن “الاتحاد لا يمانع في تأجيل مباراة الفريق القادمة أمام الانتاج الحربي، حتى يكون جاهوزا بشكل تام للمباراة النهائية”.

وشدد المتحدث ذاته، على أن “الزمالك يمثل الكرة المصرية، لذلك فإن الاتحاد المصري مستعد للوقوف إلى جانبه ومساعدته للظفر بهذه البطولة القارية”.

جدير ذكره، أن الفريق الزملكاوي، سيحل ضيفا على نهضة بركان في ذهاب النهائي، هنا بالغرب في 19 من الشهر الجاري، على أن تقام مباراة الإياب في مصر في 26 من نفس الشهر.