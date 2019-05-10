لتجاوز الخصاص.. حملة تبرع بالدم داخل 99 مسجدا في المغرب

أطلق المركز الوطني لتحاقن الدم بالمغرب، ككل سنة، الحملة الوطنية للتبرع بالدم، مع بداية شهر رمضان، والتي ستشمل 99 مسجد بمختلف مدن المملكة.

وقال محمد بنعجيبة، مدير المركز الوطني لتحاقن الدم بالمغرب، في حديثه مع “اليوم24″، إن هذه الحملة، والتي تنطلق بمختلف المساجد بعد صلاة العشاء، طيلة شهر رمضان، مكنت المركز بتأمين هذه المادة الحيوية، ومواجهة النقص الكبير، الذي يكون عادة في شهر رمضان”.

وأضاف أن شهر رمضان يعتبر مرحلة صعبة تتميز بنقص كبير في كمية الدم، خاصة يتزامن هذا الشهر مع فصل الصيف، إضافة إلى أنه يمكن للصائم التبرع بالدم”.

وتهدف هذه الحملة، بحسب مدير المركز الوطني لتحاقن البلوغ نسبة 100% من التبرعات الطوعية، والحصول على 23 ألفا تبرع بالدم، فضلا عن الحصول أيضا على 130 الف كيس الدم كامل من المساجد”.

كما تروم هذه الحملة إلى الوصول إلى تحقيق ما بين 900 إلى 1000 تبرع يوميًا مع العلم أن ما بين 700 إلى 800 مريض يحتاجون إلى الدم يوميًا للعيش.

ويشار ان الحملة الوطنية ستشمل مساجد مدن الرباط وتمارة وسلا والدار البيضاء ومكناس والجديدة واسفي وطنجة ووجدة وأكادير وتطوان والحسيمة ومراكش والعيون، وتارودانت، وبني ملال، وخريبكة، والناظور ، والراشيدية، وورزازات، والقنيطرة، وفاس، وتازة ، وبنسليمان، وتزنيت، والداخلة ، وكلميم، والعرائش والقصر الكبير