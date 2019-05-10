مادونا ترتدي النقاب وتحير الجمهور – صور

أقدمت الفنانة العالمية “مادونا”، أخيرا، على خطوة حيرت جمهورها، إذ ارتدت نقابا أسود، غطت به وجهها في مطار جون كينيدي في نيويورك، قبل أن تستغني عنه في نقطة التفتيش الجمركي.

ونشرت صحيفة “ذي صن” صور “مادونا” بالنقاب الأسود، إضافة إلى زي طويل يغطي جسمها بالكامل، ومعطف على أكمامه تطريزات شرقية باللون الأبيض، وظهرت عليه ماركة “New York Yankees” التجارية.

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واستعانت “مادونا” بنظارات شمسية لإخفاء عينيها، قبل أن تخلع ثيابها “الغريبة” في نقط التفتيش الجمركي، وتتابع طريقها بقميص صيفي، وسروال .

وتحاول “مادونا” دائما التمييز بثيابها، إذ استعانت بإطلالة أمازيغية مغربية في حفل جوائز “MTV” الأخير.