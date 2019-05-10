الشوبي: في بعض الأحيان شركات الإنتاج تقف وراء نعت أعمال بـ”الحموضة”.. تستأجر أقلاما لذلك!- فيديو

قال الفنان المغربي، محمد الشوبي، إن وصف الانتاجات التلفزية الرمضانية بـ”الحموضة”، يمكن أن يكون بسبب حرب بين شركات الإنتاج، إذ من الممكن أن تستأجر شركة معينة أقلاما لتروج أن عمل أنتجته شركة إنتاج منافسة “حامض”، وسيء.

وصرح “الشوبي” لبرنامج “بورتري” على موقع “اليوم 24″، أن الحكم على بعض الأعمال، ووصفها بـ”الحموضة” يكون بسبب تسرع المشاهد على التقييم، وهو نفسه المشاهد، الذي يعبر عن إعجابه بالأعمال نفسها، التي انتقدها، ويتابعها بعد إعادة عرضها خارج شهر رمضان.

وأضاف الشوبي أن شركات الإنتاج تدخل في حرب فيما بينها، ويمكن أن تؤدي المال لأقلام من أجل الترويج لعمل معين بأنه “حامض”، وعمل آخر جيد، وفي المستوى المطلوب.

وزاد الشوبي: “المشاهد بدوره يجمع كل الانتاجات في سلة واحدة، ويشرع في انتقادها، في حين أن بعضا منها يكون في المستوى، إضافة إلى أن البرمجة تلعب دورا، إذ تتحكم فيها الإعلانات، وأصحابها من يقررون أي عمل سيبث وقت الذروة، ومنها الذي يعرض في وقت لا يستحقه .