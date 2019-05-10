10 ماي يوم وطني للاحتفاء بالكتاب المغربي تحت شعار “لنقرأ الأدب المغربي”

وديان آيت الكتاوي- متدربة

نادت شبكة القراءة بالمغرب إلى إحياء اليوم الوطني للقراءة، وذلك يومه الجمعة 10 ماي، للاحتفاء بالكتاب المغربي بشرائه، وقرائته وإهدائه وتبادله، وحمل هذا النداء شعار “لنقرأ الأدب المغربي”.

وجاءت الدعوة من شبكة القراءة بالمغرب، لتسليط الضوء على الكتاب المغربي، باعتباره لم ينل كفايته وما يستحق من القراءة، والمساهمة في الترويج له، والرفع من مستوى قراءته والاعتزاز به، وفرصة لكشف أغوار الأدب المغربي، وما يحمل في طياته.

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‏واستهدفت شبكة القراءة بالمغرب، من هذا الاحتفاء، إلى جذب انتباه أوساط الشباب الذين هم في طور تنشئتهم الذهنية والوجدانية، ومدى حاجتهم إلى مرافقة الكتاب بغية بث روح القراءة والمطالعة في الأجيال الصاعدة. ومن أجل تعزيز روح المواطنة، والشعور بالانتماء.

ويذكر إلى أن الساحة الأدبية المغربية تعرف موجة من التأليف الأدبي والفكري، الذي يحمل مشعله جيل من الشباب والشابات المغاربة، يشققن طريقهم في مجال الكتابة الرصينة، سائرين على خطى الرواد.