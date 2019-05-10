واندلعت الموجة الأخيرة من المعارك في ليبيا، التي تسودها الفوضى منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في عام 2011، قبل شهر عندما تقدمت قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر إلى ضواحي العاصمة طرابلس.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الأمن يدعو كافة الأطراف في ليبيا إلى وقف إطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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