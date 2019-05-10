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مجلس الأمن يدعو كافة الأطراف في ليبيا إلى وقف إطلاق النار

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وذكرت "رويترز" في خبر اطلعت عليه الخليج 365، ان "مجلس الأمن الدولي دعا جميع أطراف النزاع الليبي إلى الالتزام بالهدنة، والعودة إلى المباحثات بوساطة أممية".

واندلعت الموجة الأخيرة من المعارك في ليبيا، التي تسودها الفوضى منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في عام 2011، قبل شهر عندما تقدمت قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر إلى ضواحي العاصمة طرابلس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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