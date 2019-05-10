مجلس الأمن يدعو كافة الأطراف في ليبيا إلى وقف إطلاق النار

وذكرت "رويترز" في خبر اطلعت عليه الخليج 365، ان "مجلس الأمن الدولي دعا جميع أطراف النزاع الليبي إلى الالتزام بالهدنة، والعودة إلى المباحثات بوساطة أممية".

واندلعت الموجة الأخيرة من المعارك في ليبيا، التي تسودها الفوضى منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في عام 2011، قبل شهر عندما تقدمت قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر إلى ضواحي العاصمة طرابلس.

