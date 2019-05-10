وزير الدفاع التركي يدعو القوات السورية لوقف الهجوم على إدلب

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن أكار قوله، إن "السلطات السورية تسعى لتوسيع مناطق سيطرتها جنوبي إدلب على نحو "ينتهك اتفاق أستانا".

وأضاف أكار، أنه "يتوجب إيقاف هجمات القوات السورية على جنوب إدلب، وضمان انسحابها إلى الحدود المتفق عليها في مسار أستانا".



وأكد وزير الدفاع التركي، أن "بلاده ستواصل بذل كافة الجهود الممكنة لضمان أمن المدنيين وحمايتهم في منطقة خفض التصعيد بإدلب، وفقا للاتفاقيات المبرمة مع روسيا".