الأمم المتحدة تدعو الأطراف في ليبيا إلى وقف إطلاق النار

دعا مجلس الأمن الدولي، الجمعة، كافة الأطراف في ليبيا للالتزام بوقف إطلاق النار والعودة سريعا إلى وساطة الأمم المتحدة.

وقال المجلس في إعلان أصدره الجمعة: "إن خفض التصعيد وحده يمكن أن يساعد في نجاح وساطة الأمم المتحدة".



وأضاف "أن السلم والاستقرار في ليبيا لن يتحققا إلا عبر حل سياسي"، مجددا دعمه لوساطة مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، قال إنه لا يمكن عقد الملتقى الوطني الليبي "ملتقى غدامس" في موعده، داعياً إلى "وقف التصعيد" العسكري للأزمة.

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وأوضح أن الأمم المتحدة تبذل جهوداً كبيرة للتوصل لتسوية الأزمة الليبية توحد المؤسسات السياسية والاقتصادية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس دعا، الثلاثاء، إلى وقف فوري للمعارك الدائرة حالياً بين قوات الجيش الوطني الليبي والمليشيا المسلحة في طرابلس.

وقال جوتيريس، في المؤتمر الذي عقد مؤخراً بمجمع الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس: "أود أن أوجه نداء قوياً لوقف التصعيد العسكري"، مشيراً إلى أنه يعمل على وقف التصعيد بكل أشكاله من أجل المضي في الحل.

ومنذ أيام، تشن قوات الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر هجوماً على المليشيات المسلحة في طرابلس، ضمن عملية عسكرية أطلق عليها "طوفان الكرامة".

وأحرز الجيش الليبي تقدماً سريعاً في المواجهات مع هذه المليشيات، غرب البلاد، وسيطر على العديد من القرى والمناطق، أثناء تقدمه نحو طرابلس من عدة محاور.