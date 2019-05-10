إيطاليا تستقبل 66 مهاجرًا على الرغم من موقفها المتشدد ضد المهاجرين

استقبلت إيطاليا 66 مهاجرًا بعدما تم إنقاذهم من الموت غرقًا في مياه البحر المتوسط، على الرغم من سياسة "الموانئ المغلقة" التي يتبناها وزير داخلية البلاد، ماتيو سالفيني، فيما يتعلق بالمهاجرين.

وقالت شبكة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الجمعة، إن سفينة تابعة للبحرية الإيطالية انتشلت 36 مهاجرًا أمس، وتم نقلهم إلى جزيرة صقلية الإيطالية بعد أن وافقت أربعة دول أوروبية على استضافة بعضهم، مضيفة أن سفينة مساعدات إنسانية تعرف باسم "ماري يونيو" انتشلت 30 مهاجرًا آخرًا من البحر المتوسط في عملية إنقاذ منفصلة، من بينهم ثلاثة نساء وفتاة (تبلغ من العمر عام واحد)، وتم إنزالهم في جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

وأشارت الشبكة إلى أن وزارة الداخلية الإيطالية قد فتحت تحقيق للوقوف على الأسباب والملابسات التي أدت إلى تقديم المساعدة لمهاجرين غير شرعيين، كما أنها احتجزت السفينة "ماري يونيو" التي كانت قد احتجزتها مرة سابقة في شهر مارس الماضي بعدما نقلت مهاجرين إلى إيطاليا، غير أن السلطات أطلقت - آنذاك - سراح السفينة بعد أسبوع كما أكد خفر السواحل الإيطالي الشهر الماضي أنها غير صالحة لعمليات الإنقاذ.

ونوهت الشبكة بأن الحكومة الإيطالية قد اتخذت موقفًا متشددًا بشأن المهاجرين، كما وقع سالفيني الشهر الماضي على توجيه جديد يحظر سفن المساعدات الإنسانية من إنقاذ مهاجرين قبالة السواحل الليبية.

