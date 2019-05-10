النمسا تقرر زيادة تسليح رجال الشرطة لمواجهة العنف المتنامي

قررت وزارة الداخلية بالنمسا اليوم الجمعة زيادة تسليح رجال الشرطة بالبلاد؛ لمواجهة أعمال العنف المتنامي ضدهم.

وقال وزير الداخلية النمساوي هيربرت كيكل - في بيان - إنه سيتم تزويد ضباط الشرطة بذخيرة أكثر فعالية؛ لتسهيل مواجهة العنف المتزايد ضد ضباط الشرطة، مشيرا إلى أنه من المقرر تسليم الذخيرة المتطورة في يونيو 2020.

وأوضح أن الوزارة تسعى إلى الحد من العنف المتزايد الموجه ضد ضباط الشرطة، لافتا إلى أن السلاح الناري سيتم استخدامه في ظروف محددة لمواجهة اعتداءات خطيرة؛ وذلك في إطار الشروط القانونية الصارمة.

وكشف كيكل عن أن حوادث الاعتداء على ضباط الشرطة ارتفعت في العام الماضي إلى 2403 حالات، منها 178 حالة خطيرة، بينما سجلت تلك الحالات في عام 2017 نحو 2290 حالة، منها 258 حالة خطيرة.