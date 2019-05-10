شكرا لقرائتكم خبر عن سريلانكا: احتوينا خطر هجمات المتطرفين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (كولومبو)أعلن قائد الجيش السريلانكي ماهيش سيناناياكي احتواء خطر شن مزيد من هجمات المتطرفين، مؤكداً "أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تفكيك أغلب الشبكة المرتبطة بتنفيذ تفجيرات يوم عيد الفصح".
وأضاف قائد الجيش، اليوم (الجمعة)، أن المحققين توصلوا إلى أن مدبري التفجيرات لهم صلات بـ"داعش"، مشيراً إلى أن السلطات ما زالت تحاول معرفة قوة تلك الصلات.
وتوقع أن تعود الحياة في سريلانكا لطبيعتها خلال أيام ويريد أن يعود الجيش لثكناته قريبا.
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