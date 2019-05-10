شكرا لقرائتكم إيران تمهل أوروبا 60 يوما لإخراجها من أزمة الاتفاق النووي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أرسل نائب وزير الخارجية الإيراني تحذيرا إلى الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015، وفقاً لما ذكرته وكالة مهر للأنباء شبه الرسمية.

وقال عباس عراقجي اليوم الجمعة إن على الدول الموقعة على الاتفاق النووي ألا تقلل من إرادة إيران في تطبيق التخفيض التدريجي لالتزاماتها وفقا للاتفاق. وأضافت الوكالة أن عراقجي أدلى بهذه التصريحات في اجتماع في طهران يوم أمس الخميس مع مدير عام الشؤون الخارجية البريطاني ريتشارد مور.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد قال يوم الأربعاء إن أمام الدول الموقعة على الاتفاق النووي 60 يوما للتوصل إلى خطة لحماية بلاده، التي تعاني فعلا من ضائقة اقتصادية، من العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال مور، وفقا لوكالة مهر، إن المملكة المتحدة تواصل دعمها للاتفاق وستعمل على تلبية مطالب إيران بما في ذلك تفعيل الآلية المالية التي صممت لتجاوز العقوبات الأميركية والمعروفة باسم أداة دعم التبادل التجاري (إنتيكس).