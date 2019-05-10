الأسطول الأميركي ينشر فيديو للمجموعة الهجومية المتجه للخليج

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جدة - بواسطة طلال الحمود - نشر الأسطول الأميركي لقطات فيديو أمس الخميس (9 مايو/ أيار) تظهر فيها طائرات مقاتلة تقلع وتهبط على متن حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لنكولن وهي في طريقها إلى الشرق الأوسط بسبب ما تصفه واشنطن بأنه تهديدات من إيران.
والطائرة من طراز نيميتز هي الطائرة الرائدة في المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات أبراهام لنكولن، التي كانت تمر جنوباً عبر قناة السويس يوم الخميس بعد مغادرتها البحر المتوسط.
وذكرت القيادة المركزية الأميركية أن قاذفات أميركية من طراز بي-52 وصلت أيضاً إلى قاعدة أميركية في قطر.
وكان الجيش الأميركي قال في وقت سابق من الأسبوع إن عدداً من قاذفات بي-52 ستكون جزءاً من قوات إضافية يتم إرسالها إلى الشرق الأوسط لمواجهة ما تقول إدارة ترمب إنها "مؤشرات واضحة" على تهديدات إيران للقوات الأميركية هناك.
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