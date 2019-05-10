فنزويلا تعلن إعادة فتح حدودها مع البرازيل

اسماء السيد - كراكاس: أعادت فنزويلا فتح حدودها البرية مع البرازيل وحدودها البحرية مع جزيرة أروبا التابعة لهولندا واللتين كانت أغلقتهما منذ محاولة المعارضة إدخال مساعدات في شباط/فبراير، بحسب ما أعلن نائب الرئيس المكلف الاقتصاد الجمعة.
وأعلن طارق العيسمي في كلمة عبر التلفزيون "أن الحدود مع البرازيل وأروبا فتحت مجددا"، موضحا أن حدود بلاده مع كولومبيا وبقية الجزر الهولندية (بونايري وكوراساو) تبقى مغلقة.
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