طائرتان هنديتان تعترضان طائرة شحن جورجية آتية من كراتشي

اسماء السيد - نيودلهي: أجبرت مقاتلتان تابعتان للقوات الجوية الهندية طائرة شحن جورجية متجهة من كراتشي إلى نيودلهي على الهبوط في مدينة جايبور الشمالية الجمعة، بعدما انتهكت المجال الجوي الهندي.

وقالت القوات الجوية الهندية إن طائرتي "سوخوي 30" اعترضتا طائرة "أنطونوف 12" بعد انحرافها عن مسار الرحلة المقرر.

وقالت القوات الجوية في بيان "لم تتبع الطائرة مسار خدمات النقل الجوي المسموح به ولم تستجب للمكالمات اللاسلكية من وكالات المراقبة الهندية. تم تعقب الطائرة وإجبارها على الهبوط في جايبور لتفتيشها".

تأثرت مئات الرحلات التجارية ورحلات الشحن بالتوترات المستمرة بين الهند وباكستان بعد الغارات والمواجهات الجوية المباشرة في شباط/فبراير.

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وأجبرت القيود المفروضة على المجال الجوي الباكستاني شركات الطيران الدولية وبينها الخطوط الجوية الهندية على اتباع مسارات طويلة ومكلفة.

ووقعت الغارات الجوية في أعقاب هجوم انتحاري في كشمير المتنازع عليها أسفر عن مقتل 40 من المظليين الهنود وأثار مخاوف من صراع شامل.

ولكن تم تفادي الأزمة بعدما أعادت باكستان طياراً هندياً اسرته بعد إسقاط طائرته.

قسمت كشمير بين الهند وباكستان منذ نهاية الحكم الاستعماري البريطاني عام 1947. ولا يزال البلدان يتنازعانها وخاضا حربين بسببها.