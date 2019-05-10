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نواب بمجلس الأمة الكويتي طلبوا تخصيص ساعتين بالجلسة المقبلة لبحث التطورات الإقليمية الأخيرة

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لفت عضو مجلس الأمة ​الكويت​ي عمر عبد المحسن الطبطبائي، في رسالة وجّهها إلى رئيس مجلس الأمة ​مرزوق الغانم​، ووقّعها كلّ من النواب أسامة الشاهين، عبد الكريم الكندري، يوسف الفضالة، خليل ابل، بدر الملا، خالد العتيبي ومبارك الحجرف، إلى أنّ "في ظلّ تزايد التوترات السياسيّة بين ​الولايات المتحدة الأميركية​ و​إيران​، ما ترتّب عليه إرسال تعزيزات عسكرية أميركية للمنطقة، يقابلها نشر ​صواريخ​ بالستية من قِبل الجانب الإيراني،

ولِكَون دولة الكويت في قلب منطقة الصراع من الناحية الجغرافية، الأمر الّذي ينذر بتأثّرها بتداعيات أيّ حرب محتملة، فإنّنا الموقّعون أدناه ندعو لمناقشة استعدادات الحكومة على الأصعدة كافّة، من أمن غذائي ودوائي وغيرها، لمواجهة أيّ تصعيد عسكري في منطقة ​الخليج العربي​؛ وذلك بتخصيص ساعتين خلال الجلسة المقبلة".

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