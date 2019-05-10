لفت عضو مجلس الأمة الكويتي عمر عبد المحسن الطبطبائي، في رسالة وجّهها إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ووقّعها كلّ من النواب أسامة الشاهين، عبد الكريم الكندري، يوسف الفضالة، خليل ابل، بدر الملا، خالد العتيبي ومبارك الحجرف، إلى أنّ "في ظلّ تزايد التوترات السياسيّة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، ما ترتّب عليه إرسال تعزيزات عسكرية أميركية للمنطقة، يقابلها نشر صواريخ بالستية من قِبل الجانب الإيراني،
ولِكَون دولة الكويت في قلب منطقة الصراع من الناحية الجغرافية، الأمر الّذي ينذر بتأثّرها بتداعيات أيّ حرب محتملة، فإنّنا الموقّعون أدناه ندعو لمناقشة استعدادات الحكومة على الأصعدة كافّة، من أمن غذائي ودوائي وغيرها، لمواجهة أيّ تصعيد عسكري في منطقة الخليج العربي؛ وذلك بتخصيص ساعتين خلال الجلسة المقبلة".
كانت هذه تفاصيل خبر نواب بمجلس الأمة الكويتي طلبوا تخصيص ساعتين بالجلسة المقبلة لبحث التطورات الإقليمية الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.