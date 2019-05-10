المالية الأميركية: الولايات المتحدة وسعت العقوبات ضد فنزويلا

أعلنت ​وزارة المالية​ الأميركية أن "​الولايات المتحدة​ وسعت العقوبات ضد ​فنزويلا​"، مشيرة إلى أن "العقوبات شملت شركتي شحن وهما "Monsoon Navigation Corporation" و"Serenity Maritime Limited"، وسفينتي "Leon Dias" و"Ocean Elegance".

هذا وفي وقت سابق، أكدت المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن في ​الاتحاد الأوروبي​ ​فيديريكا موغيريني​ استعداد الاتحاد الأوروبي لتشديد العقوبات على مسؤولين فنزويليين في حال الضرورة.

ويذكر أن فنزويلا تشهد أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي ​نيكولاس مادورو​، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض، ​خوان غوايدو​، الذي نصب نفسه يوم 23 كانون الثاني الماضي، رئيسًا مؤقتًا للبلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن باندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ للاعتراف بزعيم المعارضة رئيسًا انتقاليًا، وحذت حذوه في ذلك دول "مجموعة ليما" (باستثناء ​المكسيك​) ومنظمة الدول الأميركية وعدد من دول ​أوروبا​. وتحدث الرئيس الفنزويلي القائم نيكولاس مادورو عن محاولة الانقلاب في بلاده، واصفاً غوايدو بأنه دمية للولايات المتحدة. وأكدت دول عدة، منها ​روسيا​ و​إيران​ و​الصين​ و​سوريا​ و​تركيا​، دعمها لمادورو.