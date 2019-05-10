الرئيس الجزائري المؤقت دعا للإلتزام بموعد الإنتخابات الرئاسية في البلد

أكّد الرئيس ​الجزائر​ي المؤقت ​عبد القادر بن صالح​، خلال اجتماع عقده مع رئيس الحكومة ​نور الدين بدوي​ في مقرّ الرئاسة بالجزائر العاصمة، "ضرورة احترام الإجراءات الّتي ينصّ عليها ​الدستور​، والالتزام بالموعد المقرّر للانتخابات الرئاسية فى 4 تموز المقبل، مع توفير كلّ الشروط والآليّات اللازمة لإجرائها بشفافيّة ونزاهة".

ويأتي ذلك في ظلّ استمرار الحراك الشعبي الجزائري مع أوّل جمعة للتظاهرات في ​شهر رمضان​، الّتي أطلق عليها المتظاهرون" جمعة الصمود"، رفضًا لإقامة الانتخابات وللمطالبة بإقالة بن صالح وبدوي.