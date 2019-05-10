الرئيس الجزائري المؤقت دعا للإلتزام بموعد الإنتخابات الرئاسية في البلد

أكّد الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، خلال اجتماع عقده مع رئيس الحكومة نور الدين بدوي في مقرّ الرئاسة بالجزائر العاصمة، "ضرورة احترام الإجراءات الّتي ينصّ عليها الدستور، والالتزام بالموعد المقرّر للانتخابات الرئاسية فى 4 تموز المقبل، مع توفير كلّ الشروط والآليّات اللازمة لإجرائها بشفافيّة ونزاهة".
ويأتي ذلك في ظلّ استمرار الحراك الشعبي الجزائري مع أوّل جمعة للتظاهرات في شهر رمضان، الّتي أطلق عليها المتظاهرون" جمعة الصمود"، رفضًا لإقامة الانتخابات وللمطالبة بإقالة بن صالح وبدوي.
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