المرصد السوري: طائرات الروس والنظام تجدد استهدافها على ريف إدلب الجنوبي

أفاد ​المرصد السوري لحقوق الإنسان​ بأن "المعارك تتواصل بعنف في سهل الغاب وشمال حماة"، مشيرًا إلى أنها "خلّفت حتّى الآن أكثر من 15 قتيلاً". وأوضح المرصد أن "​الطائرات الروسية​ والأخرى التابعة للنظام تجدد استهدافها على ​ريف إدلب​ الجنوبي".

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