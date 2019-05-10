سافرونكوف: موسكو عرقلت بيانا بمجلس الأمن بشأن سوريا حاول تشويه الأوضاع بإدلب

أفادت قناة "​سكاي نيوز​ عربية" بأن "نائب مندوب ​روسيا​ لدى ​الأمم المتحدة​ ​فلاديمير سافرونكوف​ أكّد أن ​موسكو​ عرقلت بياناً في ​مجلس الأمن​ بشأن ​سوريا​ حاول تشويه الأوضاع في إدلب".

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