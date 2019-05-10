فوز حزب "المؤتمر الوطني" في الانتخابات التشريعية في جنوب إفريقيا

حقّق حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم منذ عام 1994، فوزًا كبيرًا في ​الانتخابات التشريعية​ في ​جنوب إفريقيا​، لكنّه سجّل تراجعًا في الأصوات ما قد يعقّد تنفيذ الإصلاحات الّتي وعد بها الرئيس سيريل رامافوزا.

وبعد فرز أكثر من 95 بالمئة من صناديق الاقتراع البالغ عددها 23 ألفًا، بدا أنّ الحزب حصل على 9,1 ملايين صوت، أي 57,7 بالمئة. وبذلك يكون "المؤتمر الوطني" قد حافظ على أغلبيّته المطلقة في البرلمان.

ورغم هذه النتيجة، سيحتفظ الحزب بالأغلبية المطلقة من 400 مقعد في الجمعية الوطنية، وسيبقى رامافوزا المنتخب من النواب رئيسًا. ومن المقرر أن يتولّى رامافوزا ولايته الجديدة كرئيس للجمهورية بدءًا من 25 أيار الحالي.