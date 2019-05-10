وزير الخزانة الأميركية: المفاوضات التجارية مع الوفد الصيني كانت بناءة

وصف وزير ​الخزانة الأميركية​ ​ستيفن منوتشين​، في تصريح صحافي، المفاوضات التجارية الّتي جرت بين ​الولايات المتحدة الأميركية​ و​الصين​ بأنّها "بنّاءة". وكان قد غادر نائب رئيس الوزراء الصيني لو هي، المكلف ترؤس المفاوضات التجارية مع ​واشنطن​، مكان انعقادها بعد ساعتين من انضمامه إلى المفاوضين الأميركيين.

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