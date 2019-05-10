أورتاغوس: نحث تركيا على إجراء الانتخابات وفقا لتطلعاتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

أكّدت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الأميركية​ مورغان أورتاغوس أن "المجلس الأعلى للانتخابات في ​تركيا​ اتخذ قرارًا بإعادة الانتخابات بعد التصديق على نتائج ​الانتخابات البلدية​ في ​إسطنبول​ في 31 آذار"، مشيرة إلى "أننا مثل أصدقاء تركيا الآخرين، نلاحظ هذا القرار الاستثنائي".

وأوضحت أورتاغوس "أننا نحث السلطات التركية على إجراء هذه الانتخابات وفقًا لقوانينها، وبطريقة تتسق مع التزاماتها لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ووضعها كحليف للناتو، وتطلعاتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".