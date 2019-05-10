بلدية جزين وجمعية جذور لبنان اختتما مشروع التحريج

إحتفلت ​بلدية جزين​ - عين مجدلين" و جمعية "جذور لبنان" بالتعاون مع ​وزارة الزراعة​ باختتام مشروع التحريج في منطقة جزين، باحتفال في مبنى بلدية جزين برعاية وزير الزراعة ​حسن اللقيس​ ممثلا بالمدير العام للوزارة ​لويس لحود​ وحضور النائبين ​ابراهيم عازار​ و​سليم خوري​، قائد الجيش ممثلا بالعميد الركن زياد نصر، رئيس "المكتب الوطني لنزع الالغام" العميد جهاد مشعلاني، رئيسة الجمعية ماغدة بو خراط، إضافة إلى رؤساء بلديات ومخاتير، مدراء مدارس، ورؤساء جمعيات.

وعرض في الاحتفالية وثائقي عن التشجير ومن ثم تحدث رئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش مشيرا إلى "غرس 39250 شجرة"، وشاكرا ل"قائد الجيش تجاوبه السريع لنزع الالغام ووعده بارسال طوافات لمكافحة الحشرات التي فتكت بصنوبر المنطقة".