أشار وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "المادة 376 معدلة وفقا للقانون 239: كل موظف اقدم بقصد جلب المنفعة لنفسه او لغيره او بقصد الاضرار بالغير على فعل لم يخص بنص في القانون ينافي واجبات مهنته، يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين الف الى مئتي الف ليرة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باسيل: كل موظف ينافي واجبات مهنته يعاقب بالحبس والغرامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.