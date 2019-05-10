نفت مصادر مصرفية لقناة "LBC" صحة ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول تحديد حد للسحوبات والتحويلات المالية، مؤكدةً "سلامة ​القطاع المصرفي​ وثبات ومتانة سعر صرف الليرة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر مصرفية لـ LBC: لا صحة للحديث عن وضع حد للسحوبات والتحويلات المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.