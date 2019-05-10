أكد مصادر مصرفية لقناة "LBC" أن "هناك حالة إستياء عارمة لدى ​المصارف​ نتيجة فرض المزيد من الأعباء، لأن هذا يفاقم الأزمة، كما أنه لا يوجد أي حوار رسمي مع جميعة المصارف".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر مصرفية لـ LBC: حالة إستياء عارمة لدى المصارف جراء فرض المزيد من الأعباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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