رابطة الاساتذة المتفرغين في اللبنانية تؤكد الاستمرار في الاضراب

توجهت الهيئة التنفيذية ل​رابطة الاساتذة المتفرغين​ في ​الجامعة اللبنانية​ بالتحية واالتقدير إلى الاساتذة الذين لبوا بكثافة الدعوة للاعتصام المركزي الذي دعت إليه في باحة وزارة التربية. كما توجهت بالشكر الخاص للطلاب الذين شاركوا في هذا الاعتصام، مؤكدة استمرار الاضراب بناء على توصية الهيئة العامة لأساتذة الجامعة اللبنانية إلى ان تصدر الموازنة عن مجلس الوزراء، عندما يبنى على الشيء مقتذاه.

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