كشفت معلومات قناة "الجديد" أنّ "وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ كان قد حذّر الدبلوماسي "ع. ا" قبل نحو ستة أشهر، من أنّ أيّ مادة تُنشر وتتعلّق بقضايا ​وزارة الخارجية​، سيتحمّل هو مسؤوليّتها".

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كانت هذه تفاصيل خبر معلومات الجديد: باسيل كان قد حذر دبلوماسيا من أن نشر أي مادة تتعلق بالخارجية سيتحمل هو مسؤوليته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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