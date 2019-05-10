مصادر أمنية للـ OTV: السفير ع.أ ممنوع من السفر في إجراء أولي ومن المتوقع توقيفه

أفادت مصادر أمنية للـ OTV بأن "السفير ع.أ المتهم في مسألة تسريب البرقية الدبلوماسية التي تروي ​تفاصيل​ لقاء وفد نيابي ​لبنان​ي مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى بالوكالة، ​دايفيد ساترفيلد​، منتصف شهر نيسان الماضي في ​الولايات المتحدة​، تمّ منعه من السفر باجراء الأولي"، مشيرة إلى أنه "من المتوقع أن يستتبع باجراء ثان بتوقيفه عن العمل في الفترة الأولى على أن تتبعها بعدها اجراءات أخرى لأن المسرب استغل موقعه للحصول على برقيات سرية يحظر القانون نشرها".

وسألت مصادر متابعة "هل يستبدل القيمون على جريدة ​الأخبار​ عنوان المقال "باسيل يهين دبلوماسيي لبنان بـ "موظف برتبة سفير يتجرأ على تشويه سمعة لبنان الدبلوماسية في الخارج"؟"