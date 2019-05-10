أسود: فتشوا عن المال المنهوب بدل التفتيش عن قروش الفقراء المنهوبة

رأى عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد اسود​ ان"الهروب إلى الأمام سمة من سمات العمل السياسي. الاقتصاص من الناس و إخفاء ​الفساد​ وتغطية سرقة البلد لا يغطيها حسم من هنا وهناك، بدلا من التفتيش عن قروش الفقراء المنهوبة أموالهم من الشبيحة. فتشوا عن المال المنهوب، ولنبدأ برسوم انتقال الزعماء والخوات المفروضة في كل الملفات على الناس".

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