طقس ربيعي معتدل يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط

أفادت مصلحة الارصاد الجوية بأن طقسا ربيعيا معتدلا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى ظهر السبت حيث يتأثر بكتل هوائية دافئة .
وتوقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئيّاً مع ضباب محلي على المرتفعات صباحاً ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع على الجبال وفي الداخل.
كما توقعت ان يكون طقس الأحد قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية. أما الاثنين فيكون صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي محدود بدرجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة.
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