استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرات العودة شرقي غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، استشهاد مواطن برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرات العودة، شرقي قطاع غزة.

أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق اليوم الجمعة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة في إطار فعاليات العودة.

وقال مسعفون إن 30 متظاهرا أصيبوا بالرصاص الحي من بيهم حالة حرجة ومسعف أصيب برأسه إضافة إلى آخرين أصيبوا بالرصاص المطاطي وحالات اختناق.

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وجرت مواجهات اليوم في إطار جمعة (موحدون في مواجهة الصفقة) رفضا لخطة "صفقة القرن" الأمريكية للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وقالت هيئة مسيرات العودة في بيان "مستمرون في مسيرات العودة بطابعها الشعبي والسلمي، ولن نساوم أو نحيد على أيٍ من أهدافها".

وأضاف البيان "إننا جميعاً موحدون في رفضنا لصفقة القرن، مؤكدين أنها لن تمر، وسيسقطها شعبنا كما أسقط في السابق الكثير من مشاريع التصفية التي كانت تستهدف حقوقنا. فمواجهة هذه الصفقة تستدعي تكاتفا عربيا إسلاميا ورفضا لكل أشكال التطبيع".

وفي وقت سابق اليوم أفادت حصيلة رسمية نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن 304 قتلى فلسطينيين قضوا منذ انطلاق مسيرات العودة قبل 13 شهرا قرب الحدود بين القطاع وإسرائيل.