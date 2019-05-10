انتهاء المحادثات التجارية بين الصين وأمريكا بدون اتفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ): اختتم المسؤولون الأمريكيون والصينيون جولة المفاوضات التجارية الأخيرة بينهما في واشنطن اليوم الجمعة دون التوصل إلى اتفاق. وذكرت شبكة "فوكس" الإعلامية أن وفد المفاوضات الأمريكي برئاسة الممثل التجاري روبرت لايتزر ووزير الخزانة ستيفن مونشن غادر مقر الاجتماع واتجه إلى البيت الأبيض للاجتماع مع الرئيس دونالد ترامب. يذكر أن الوفد الصيني برئاسة نائب رئيس الوزراء "ليو هو" لم يجتمع خلال الزيارة الحالية بالرئيس ترامب على خلاف الجولات السابقة في العاصمة الأمريكية. وقد تراجعت أسعار الأسهم الأمريكية في تعاملات اليوم على خلفية أنباء فشل المحادثات والتوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

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