دراسة: المزيد من الكتالونيين يفضلون البقاء ضمن إسبانيا عن الانفصال

محمد اسماعيل - القاهرة - برشلونة - (د ب أ):

كشفت دراسة أنه للمرة الأولى في نحو عامين، يفضل المزيد من سكان كتالونيا أن يظل الإقليم جزءا من إسبانيا عن أن يصبح دولة مستقلة خاصة به.

ووفقا لاستطلاع رأي أصدره مركز الاستطلاع الكتالوني "سي إي أو"، يفضل ما إجماليه 6ر48 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع بقاء الإقليم الواقع في شمال شرق البلاد جزءا من إسبانيا، بينما يفضل 2ر47 بالمئة فقط الاستقلال.

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وذكرت صحيفة لا فانجوارديا اليوم الجمعة أن المرة الأخيرة التي كان فيها المعسكر المناهض للاستقلال أكبر من معسكر الانفصاليين كانت في يونيو عام 2017.

وفي أعقاب استفتاء على انفصال كتالونيا في أكتوبر عام 2017، وإعلان الاستقلال، أصدرت السلطات الإسبانية مذكرة اعتقال بحق عدد من كبار السياسيين بالإقليم.

ويحاكم العديد من الشخصيات الحكومية السابقة أمام المحكمة العليا الإسبانية منذ فبراير، بينما فر آخرون خارج البلاد، مثل زعيم الإقليم السابق كارلوس بوجديمون.