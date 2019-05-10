تركيا تدعو الجيش السوري إلى وقف هجماته في إدلب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

طالبت وزارة الدفاع التركية، القوات السورية في إدلب إلى العودة إلى الحدود المتفق عليها في تفاهمات أستانا، ووقف هجماتها هناك، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وكان مسؤول بارز في المعارضة السورية المسلحة في إدلب كشف أن "النظام السوري وموسكو يستخدمان سياسة الأرض المحروقة بإدلب"، في إشارة منه للهجوم الروسي ـ السوري المشترك منذ أيام على المدينة الواقعة شمال غربي البلاد والتي تعد المعقل الأخير والأساس للمعارضة السورية المسلحة.

وفقد النظام 18 من عناصره في منطقة جبل الأكراد، بالإضافة لجرح ما لا يقل عن 20 من عناصره، بحسب مصادر من المعارضة.