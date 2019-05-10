الصين: العلاقة السليمة بين بكين وواشنطن تصب في صالح البلدين

أكدت الصين، اليوم، أن العلاقات التجارية الحالية بينها وبين الولايات المتحدة تمثل مصدر قلق عالميا، موضحة أن العلاقة بين البلدين سليمة، وتصب فيصالحهما.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج -في تصريح صحفي- إن بلاده تأمل أن تتعاون
كانت الرسوم الجمركية الأمريكية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار دخلت حيز التنفيذ اليوم، فيما أعلنت وزارة التجارة الصينية أنها ستتخذ التدابير المضادة اللازمة.
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