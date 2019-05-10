الأمم المتحدة: التوترات التجارية تشكل نكسة لإنعاش الشراكة العالمية

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن تصاعد التوترات التجارية في العام الماضي كنتيجة للاستياء المتزايد للعولمة مثّل تهديدا لنمو التجارة الدولية وأساس النظام التجاري متعدد الأطراف.
وقال جوتيريش - في كلمة، اليوم، أمام المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في جنيف - إن هذه التوترات التجارية تشكل نكسة كبيرة لإنعاش الشراكة العالمية لأزمة للتنمية المستدامة.
وأضاف أنه من المرجح أن يكون الابتعاد عن الاتفاقات متعددة الأطراف أقل مواتاة بالنسبة للبلدان النامية الصغيرة التي تفقد الحماية المشتركة للنظام القائم على القواعد خاصة أنه في المفاوضات الثنائية يميل الشريك التجاري المهيمن إلى تحقيق المكاسب.
وشدد على ضرورة أن يستمر حل التوترات من خلال الحوار والتعاون متعدد الأطراف، داعيا
وأشار إلى ضرورة وجود نظام تجارى قائم على القواعد وغير تمييزي وعادل وذلك للحفاظ على مصالح الاقتصادات الأشد فقرا والأكثر ضعفا، لافتا إلى أن مساهمة التجارة الدولية في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة لا يمكن إنكارها، لكنه أكد أن العولمة قد غذت المخاوف والقلق وأضعفت بشكل خطير الدعم الشعبي للتعددية التجارية.
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