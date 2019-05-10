الصين: توجيه اتهام بالكسب غير المشروع لرئيس الإنتربول السابق

أعلنت نيابة الشعب العليا في الصين، اليوم الجمعة، توجيه اتهامات إلى نائب وزير الأمن العام السابق "منج هونج وي"، الرئيس السابق للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، بالكسب غير المشروع.
الادعاء وجه اتهامات إلى "هونج وي" باستغلال منصبه ونفوذه ومكانته لالتماس مزايا للآخرين، وقبول مبالغ كبيرة من المال والهدايا بشكل غير قانوني.
وذكرت النيابة - في بيان اليوم - أن
وأضافت أن المدعين أبلغوا "هونج وي"
وكانت الهيئة العليا لمكافحة الفساد في الصين أعلنت نهاية مارس الماضي طرد "منغ هونغ وي" نائب وزير الأمن العام السابق ورئيس خفر السواحل الصيني السابق من الحزب الشيوعي الصيني والوظيفة العامة، على خلفية انتهاكات جسيمة لانضباط الحزب والقوانين.
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