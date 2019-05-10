مقتل وإصابة 26 جنديًا أفغانيًا في اعتداء لطالبان

لقي 15 جنديًا أفغانيًا حتفهم، فيما أصيب 11 آخرون بجروح من جراء اعتداء شنته حركة "طالبان" على موقعين أمنيين غربي محافظة /بادجيس/ الأفغانية في وقت سابق اليوم الجمعة.

وأكد متحدث وزير الدفاع الأفغاني، قيس مانجال - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - وقوع الحادث الذي يعد الأخير ضمن سلسلة من الهجمات المميتة التي تستهدف قوات الأمن

في البلاد.



ولفتت الشبكة إلى أن حركة "طابان" قد ألحقت خسائر فادحة في صفوف قوات الأمن الأفغانية من خلال شن اعتداءات قاسية مستمرة على مدار العام الماضي، في الوقت الذي يتحدث فيه عناصر الحركة عن السلام مع الولايات المتحدة.