تدمير 5 مخابئ للجماعات الإرهابية شمال الجزائر

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الجمعة تدمير 5 مخابئ للجماعات الإرهابية والعثور على جثة إرهابي مطلوب بولاية عين الدفلى (شمال).
وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط واسعة بمنطقة واد القصب، بولاية عين الدفلى عثرت مفرزة (دورية) للجيش أمس على جثة إرهابي كانت مدفونة بالقرب من أحد مخابئ الجماعات الإرهابية،بالإضافة إلى كشف وتدمير 5 مخابئ للإرهابيين و7 قنابل مضادة للأفراد و5 قنابل مضادة للعربات و3 قنابل تقليدية الصنع، بالإضافة إلى 300 كيلوجرام من المواد الغذائية".
وأشار البيان إلى أن قوات الجيش في تمنراست وجانت (جنوب) أوقفت 18 منقبا عن الذهب وضبطت شاحنة و7 مولدات كهربائية
وأضاف البيان أن عناصر الدرك الوطني (تابع للجيش) بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بتمنراست (جنوب) أوقفوا 105 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات أفريقية، في حين تم توقيف 17 مهاجرا آخرين من جنسيات مختلفة بتلمسان (شمال غرب).
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